الرباط تعلن ترتيباتها لمرحلة ما بعد انتهاء بعثة المينورسو

كلف العاهل المغربي محمد السادس وزارة الداخلية بتنسيق إجراءات تصفية وانسحاب بعثة الأمم المتحدة (المينورسو)، عقب عدم تجديد مجلس الأمن الدولي ولايتها في اجتماعه يوم 30 أكتوبر.

وقال البلاغ إن العاهل المغربي أصدر تعليماته إلى «مكتب التنسيق مع المينورسو» التابع لوزارة الداخلية لتولي متابعة عملية انسحاب البعثة وتنسيق الإجراءات المرتبطة بها مع الأمم المتحدة، بما يضمن سيرها بصورة منظمة.

وأضاف أن الملك أكد خلال اجتماع بالقصر الملكي في الرباط ضرورة متابعة تطورات ملف الصحراء على مختلف المستويات، ومواصلة المشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية، مع التشديد على التزام المغرب بوقف إطلاق النار، رغم انتهاء ولاية البعثة الأممية.

وجدد المغرب تمسكه بمقترح الحكم الذاتي باعتباره، بحسب البلاغ، الحل السياسي الوحيد للنزاع، مشيرا إلى اعتراف دول صديقة وشقيقة بسيادته على الصحراء.

وحضر الاجتماع رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية محمد بريظ