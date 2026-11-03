وزير: معدل الفقر المدقع في موريتانيا انخفض إلى 11.2%

قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو ولد أحمدو ولد لمحيميد، إن معدل الفقر النقدي واصل ” تراجعه من 28.2% سنة 2019 إلى 25.7% سنة 2025، وانخفض معدل الفقر المدقع من 12.8% إلى 11.2%.”

جاء ذلك الاثنين، خلال انطلاق أعمال الملتقى المخصص لنشر النتائج النهائية للمسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر للفترة 2025-2026، المنجز من طرف الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي بالتعاون مع البنك الدولي.

وأكد الوزير، أن “المؤشرات المسجلة جاءت مشجعة وتؤكد نجاعة التوجهات الوطني”، على “الرغم من الظرفية الدولية الصعبة والضغوط التضخمية التي شهدت ارتفاع أسعار الاستهلاك والمواد الغذائية، والتي خففت من آثارها حزمة الإجراءات الحكومية الداعمة للقدرة الشرائية للأسر.”

كما لفت الوزير، إلى ” أن الفقر متعدد الأبعاد سجل تراجعا ب 4 نقاط لينخفض من 58.7% إلى 54.7%.”

وتحدث الوزير، عن ” مكاسب ملموسة في القطاعات الاجتماعية والخدمية”، مشيرا بهذا الخصوص، إلى ارتفاع ” نسبة الملتحقين بالمرحلة الابتدائية من 79.9% إلى 96.1% (بزيادة بلغت 16.2 نقطة)، والمرحلة الثانوية من 31.9% إلى 36.8%.”

كما أشار إلى ارتفاع ” نسبة الولادات الإشرافية المؤهلة من 73% إلى 82.7%، مع تضاعف نسبة المشمولين بالتأمين الصحي من 6.4% إلى 11.9%.” وارتفاع ” نسبة الأسر المستفيدة من حنفيات المياه داخل المنازل من 39.4% سنة 2019 إلى 52.6% سنة 2025.”