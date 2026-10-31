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الجيش المالي يعلن استهداف إمدادات لوجستية ومسلحين في عدة مناطق

محمد الهادي
جندي مالي
جندي مالي

أعلن الجيش المالي تنفيذ ضربات جوية استهدفت تجمعات لمسلحين ومواقع تضم معدات حربية وإمدادات لوجستية في شمال البلاد وجنوبها الشرقي ووسطها، الأربعاء الماضي، وفق بيان لهيئة الأركان العامة للجيوش نشرته الجمعة.

وقالت هيئة الأركان إن الضربات نفذتها القوات المسلحة، بدعم من شركائها، في إطار عملية «دوغوكولوكو» المخصصة لمراقبة الأراضي المالية وتأمينها.

وأضاف البيان أن إحدى الضربات استهدفت موقعا شمال قرية تالهانداك، كان يضم مقاتلين مسلحين وكميات من المعدات الحربية والإمدادات اللوجستية، بعد رصده بمعلومات استخباراتية دقيقة.

وفي عمليتين متزامنتين، استهدف الجيش 9 دراجات نارية كان على متن كل منها شخصان مسلحان في منطقة نانغولا بإقليم ديويلا، كما استهدف مجموعة أخرى من المسلحين على بعد 32 كيلومترا غرب مدينة “جينيه”.

وأشار الجيش إلى استمرار عمليات الاستطلاع والتقييم في المناطق المستهدفة، لإعداد حصيلة نهائية والبحث عن أي تهديدات متبقية.

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