كيدي ماغه.. إنجاز 54% من مشاريع البرنامج الاستعجالي

أظهرت حصيلة مراجعة البرنامج الاستعجالي للفترة 2025-2026 أن نسبة الإنجاز في ولاية كيدي ماغه الموريتانية، بلغت 54%، فيما تتواصل الأشغال في 42% من المشاريع بنسب تقدم متفاوتة، بينما لم تبدأ الأشغال في 4% منها.

اختُتمت مساء أمس الجمعة بمدينة سيلبابي أعمال المرحلة الثانية من المشاورات الجهوية المتعلقة بتقييم المرحلة الأولى من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية، وتحديد الأولويات التنموية للمرحلة الثانية، بإشراف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، المكلف باللامركزية والتنمية المحلية السيد يعقوب سالم فال.

وقال الوزير، إن :ولاية كيدي ماغا شهدت تنفيذ 215 تدخلاً ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، اكتملت الأشغال في 115 منها، فيما لا يزال 91 تدخلاً قيد الإنجاز، مقابل 9 تدخلات لم تبدأ أشغالها بعد.”

واعتبر الوزير، ” النتائج تقدماً مهماً يعكس جهود المتابعة والتنفيذ.”