رفع الاتحاد الأوروبي قيمة مساعداته العسكرية لموريتانيا إلى 75 مليون يورو، بعد إقرار حزمة جديدة بقيمة 20 مليون يورو، مخصصة لتوفير معدات غير قتالية لتعزيز قدرات الجيش على مراقبة الأراضي.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن الحزمة الجديدة هي الرابعة ضمن مرفق السلام الأوروبي، وستوفر للقوات المسلحة معدات إضافية للمراقبة البرية، استكمالاً لمعدات سبق إقرارها في حزمة عام 2025.

وأضاف المجلس أن المساعدات تستهدف دعم قدرات الجيش الموريتاني على مراقبة الأوضاع في مختلف أنحاء البلاد، في إطار جهود تعزيز الاستقرار في منطقة الساحل والحد من مخاطر زعزعة الاستقرار، فضلاً عن حماية سيادة موريتانيا وسلامة أراضيها وسكانها المدنيين.

وتشمل حزم الدعم الأوروبية السابقة معدات وقدرات عسكرية للعمليات البرية والبحرية، بما في ذلك المراقبة والردع.