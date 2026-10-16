توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 4.5% خلال عامي 2026 و2027، رغم الاضطرابات العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة والواردات وتراجع المساعدات الخارجية.

وأبقى الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي لأفريقيا جنوب الصحراء» الصادر الخميس، توقعاته لنمو اقتصادات المنطقة خلال العام الجاري عند 4.5%، وهي النسبة المسجلة في عام 2025، مع توقع استمرار النمو بالمعدل نفسه العام المقبل.

ورفع الصندوق توقعاته لنمو المنطقة خلال العام الجاري بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته الصادرة في أبريل الماضي، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية وعائدات السلع الأساسية وقدرة القطاع الخاص على التكيف أسهمت في الحد من تأثير الصدمات الخارجية.

وتتفاوت توقعات النمو بين اقتصادات المنطقة، إذ يُتوقع أن يرتفع النمو في الدول المصدرة للنفط إلى 4.1% خلال العام الجاري، مقابل 4% في العام الماضي، بينما يُرجح أن تسجل الاقتصادات الأخرى كثيفة الموارد نموا بنسبة 3.8%.

وحذر الصندوق من مخاطر قد تؤثر في الآفاق الاقتصادية للمنطقة، تشمل ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، وتراجع المساعدات الخارجية، وارتفاع تكاليف الاقتراض السيادي، فضلا عن الصدمات المناخية.

وتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 96 دولارا للبرميل خلال عام 2026، وأن ترتفع أسعار الأسمدة بنسبة 26% مقارنة بالعام الماضي، فيما يُرجح أن يرتفع التضخم في المنطقة إلى 4.3% خلال العام الجاري، مقابل 3.4% في عام 2025، ثم إلى 5% في عام 2027.

كما توقع تراجع المساعدات الثنائية المقدمة إلى المنطقة بنسبة 12% إضافية خلال العام الجاري، بعد انخفاضها بنحو الربع في عام 2025.

ودعا صندوق النقد الدولي حكومات المنطقة إلى الحفاظ على الانضباط المالي، وتوجيه الدعم إلى الأسر الأكثر هشاشة، ومواصلة الاستثمار المنتج لتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.