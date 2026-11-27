روصو: محمد فال أب

من أشجار الضواحي إلى أسواق المدينة، تمتد حكاية هاوا إبراهيما صار، البالغة خمسين عاما، مع الأرض وثمار الأشجار المحلية في روصو؛ منذ نحو عقدين، تعمل على جمع هذه الثمار وتحويلها إلى منتجات غذائية تستمد مكوناتها من البيئة المحيطة.

في معرض روصو، ترتب هاوا عبوات من المشروبات ومنتجات غذائية أعدّتها بنفسها، وتقول إن المواد المستخدمة فيها طبيعية، جمعتها من الأشجار قبل معالجتها وتحويلها إلى أطعمة ومشروبات تحمل نكهة البيئة المحلية وموروثها الغذائي.

تستغرق هذه العملية أياما، تقطع خلالها هاوا أحيانا برفقة نساء أخريات مسافات إلى ضواحي المدينة لجمع المواد الأولية. وبأدوات بسيطة، تعتمد المجموعة على مهارات تقول إن النساء اكتسبنها من الأمهات والجدات.

وعلى طاولة الطشة منت همدي، تتوزع أكياس من المواد الطبيعية، إلى جانب منتجات تعكس تنوع ما يمكن استخراجه من موارد البيئة المحلية. تجربة لا تقتصر على الاحتفاظ بطرق الإنتاج التقليدية، بل تمتد إلى محاولة تحويلها إلى منتجات تجد طريقها إلى السوق.

وتشارك في المعرض تعاونيات وجمعيات نسائية تعرض منتجات غذائية ومحلية، في مسعى إلى تطوير أنشطة إنتاجية تستثمر الموارد المتاحة وتوفر مصادر دخل للنساء.

وتقول رئيسة رابطة جمعيات المنتجات في روصو، مريم منت سيدي المختار، إن المشاركات لا يمثلن مجرد مجموعات إنتاجية، بل نساء اخترن أن يكن قوة عاملة ومساهمة في تنمية الولاية وخدمة مجتمعهن.

وتتجاوز المعروضات المنتجات المستخرجة من الأشجار إلى المحاصيل الزراعية ومشتقاتها. ففي مدينة تشكل الزراعة جزءا من هويتها، تعرض النساء منتجات مصنوعة من حبوب محلية، في محاولة لإضافة قيمة إلى المحاصيل بدلا من الاكتفاء ببيعها مواد خاما.

وفي جناح آخر، تحضر الملاحف التقليدية بألوانها ونقوشها المتنوعة. قطع خيطت بأيدٍ محلية، تجمع بين خصوصية الزي الموريتاني ومحاولات تجديد تصاميمه. هنا أيضا، تتحول مهارة الخياطة إلى نشاط إنتاجي، ويصبح التراث جزءا من سوق المنتجات المحلية.

ويقام المعرض على هامش الفعاليات المخلدة لذكرى عيد الاستقلال الوطني، بتنظيم من جمعية اتحاد النساء المنتجات في روصو.

ومن المنتجات الغذائية المستخرجة من ثمار الأشجار والمحاصيل الزراعية، إلى الملاحف التقليدية، تعرض المشاركات نماذج من أنشطة نسائية تستند إلى الموارد والمهارات المحلية، وتسعى إلى تحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق.