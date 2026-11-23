توصلت موريتانيا والاتحاد الأوروبي، الأحد، إلى اتفاق بشأن بروتوكول جديد للصيد، وصفته وزارة الصيد بأنه خطوة “لتعزيز الشراكة بين الجانبين في مجال الصيد البحري والتسيير المستدام للموارد السمكية”.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته اليوم الاثنين، إن البروتوكول الجديد يركز على المحافظة على الموارد السمكية لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وتعزيز تثمينها على المستوى الوطني، بما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة العائدات الاقتصادية للقطاع وتحسين تموين السوق الوطنية بالمنتجات السمكية.

وأضافت أن وزيرة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، عيستا لام، شكرت المفوض الأوروبي المكلف بالصيد والمحيطات، كوستاس كاديس، على مساهمته في التوصل إلى الاتفاق، مشيدة بجهود الفرق الموريتانية والأوروبية في إنجاح المفاوضات.

وأشارت الوزارة إلى أن وفدا أوروبيا سيزور موريتانيا خلال الأيام المقبلة لتقديم تفاصيل بنود الاتفاق الجديد.

وكان البروتوكول التنفيذي السابق لاتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي قد انتهى في 14 نوفمبر الجاري، دون توصل الجانبين حينها إلى اتفاق بشأن بروتوكول جديد، بعد مفاوضات استمرت ستة أشهر وشهدت عقد أربع جولات بين نواكشوط وبروكسل.