طرح المدير العام للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، الشيخ أحمدو سيدي، على الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، احتياجات موريتانيا في مجال التعاون الفني، وأولويات دول غرب ووسط إفريقيا الناطقة بالفرنسية.

وقالت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، في منشور السبت، إن اللقاء عُقد يوم 17 نوفمبر الجاري، على هامش المؤتمر التاسع لرابطة الإدارات البحرية الإفريقية، المنعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا، وشارك فيه المدير العام بصفته رئيس مجموعة العمل التابعة للرابطة لدول غرب ووسط إفريقيا الناطقة بالفرنسية.

وأضافت الوكالة أن المباحثات تناولت التكوين في الاتفاقيات الدولية المعتمدة في إطار المنظمة البحرية الدولية، ومواكبة إدراج أحكامها في التشريعات الوطنية، إلى جانب تدريب البحارة وإصدار شهاداتهم، وتنفيذ اتفاقية تدريب العاملين في سفن الصيد وإصدار شهاداتهم وتنظيم مناوبتهم، فضلا عن إتاحة فرص التدريب على متن السفن في إطار برنامج «NextWave Seafarers».

كما تناولت المباحثات الاستراتيجيات البحرية الوطنية، ورقمنة الإدارات، وتدقيق الدول الأعضاء في المنظمة، وخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري.

وأشارت الوكالة إلى أن الأمين العام للمنظمة أشاد بالمبادرة، وأبدى استعداد المنظمة لدعم الأنشطة المقترحة عبر التعاون الفني، معربا عن تطلعه إلى أن تشكل نموذجا لمناطق أخرى.