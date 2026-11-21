انطلقت، صباح اليوم السبت، بمركز الاستطباب الجهوي في مدينة أطار، أعمال بعثة طبية مجانية متخصصة في طب وجراحة العيون، ينظمها برنامج «نور السعودية» التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة العمى بوزارة الصحة الموريتانية.

وقال منسق البعثة، أبو عبيدة مختار، في تصريح نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، إن الحملة تستهدف تقديم 4 آلاف استشارة طبية مجانية، وإجراء 400 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء (اطبيكة)، إضافة إلى توزيع 950 نظارة طبية، وتوفير الأدوية والعلاجات اللازمة للمرضى.

وأضاف أن البعثة ستستمر أربعة أيام، ويشارك فيها 21 عنصرا من الأطباء والكوادر الطبية المساعدة.

وأوضح أن تدخلات الفريق الطبي تشمل إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، وعلاج المياه الزرقاء (الجلوكوما)، فضلا عن تقديم الاستشارات الطبية بشأن مختلف أمراض العيون.