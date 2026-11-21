صادق الجيش الموريتاني ونظيره الإسباني على برنامج التعاون العسكري الثنائي لعام 2027، في ختام الاجتماع الخامس والعشرين للجنة العسكرية المشتركة بين البلدين، الذي انعقد بمدينة لاس بالماس الإسبانية.

وقال الجيش الموريتاني، في منشور على صفحته بفيسبوك الجمعة، إن الوفد الموريتاني ترأسه اللواء سيداتي حمادي، قائد فرقة المصادر البشرية، وضم عددا من الضباط من مختلف تشكيلات القوات المسلحة.

وأضاف أن أعمال الاجتماع تناولت تقييم حصيلة التعاون العسكري بين البلدين خلال عام 2026، ودراسة الأنشطة المقترحة للعام المقبل.

وكان الاجتماع قد انعقد يوم 11 نوفمبر الجاري، بحسب ما نشره الجيش.