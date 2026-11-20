قال وزير الثقافة والناطق باسم الحكومة الموريتانية، محمد ولد ببانه، إن دور الإعلام العمومي لم يعد مقتصرا على نقل الأحداث ومواكبتها، بل أصبح مطالبا بالاضطلاع برسالة أوسع تشمل التثقيف وتبسيط المعرفة.

وأضاف الوزير أن هذه الرسالة تشمل شرح السياسات العمومية، وتعزيز التواصل مع المواطنين، وإبراز ثراء التنوع الثقافي واللغوي الذي تتميز به البلاد.

جاء ذلك خلال حفل نظمه التلفزيون الرسمي لتكريم الفائزين في مسابقات الإحياء الرمضاني الماضي، حيث أكد ولد ببانه أن هذه المسابقات تجسد التوجهات الوطنية في مجالات النهوض بالتعليم، وتعزيز الهوية الوطنية، وتشجيع الإبداع، والاستثمار في طاقات الشباب وقدراتهم.



بدوره، استعرض المدير العام لقناة الموريتانية، سيدي عبد الله محمد الأمين السالك، أبرز المسابقات التي نظمتها المؤسسة خلال شهر رمضان مؤكدا أنها شملت ستة مجالات، هي: المسابقة القرآنية، ومسابقة جيل الجمهورية، والمسابقة الثقافية الكبرى لطلاب مؤسسات التعليم العالي، وسباق المحظرة، ومسابقة أمير الإبداع للشعر الشعبي الحساني، ومسابقة شاعر الرسول.

وأكد ولد محمد الأمين، أن المسابقات الرمضانية تشكل تقليدا إعلاميا يسهم في ترسيخ القيم الدينية والثقافية والتربوية، ويعزز روح التنافس الإيجابي، فضلا عن دورها في اكتشاف المواهب وتنمية القدرات.

وأشاد المدير العام بجهود الطواقم التحريرية والفنية في إعداد البرامج وتنفيذها، مثمنا المكاسب التي تحققت في قطاع الإعلام العمومي، ولا سيما ترسيم المتعاونين وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، وما لذلك من أثر في تعزيز الاستقرار الوظيفي والرفع من مستوى الأداء داخل المؤسسات الإعلامية.

وبلغت القيمة الإجمالية لجوائز المسابقات 3 ملايين و680 ألف أوقية جديدة، وشملت ستة مجالات علمية وثقافية وأدبية متنوعة، استهدفت القراء والشعراء وطلاب المحاظر والمدارس ومؤسسات التعليم العالي.

وشهد الحفل توزيع الجوائز على الفائزين في مختلف المجالات، تقديرا لتميزهم وتشجيعا لهم على مواصلة مسيرة التفوق والإبداع.