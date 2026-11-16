تحقيقات «مدوني الخارج» تكشف منح ولد اغربط منزلًا لزوجة بيرام

كشفت التحقيقات في الملف المعروف بملف (مدوني الخارج)، تنازل سمسار العقارات ورجل الأعمال يسلم ولد أغربط عن منزل في مقاطعة تفرغ زينه، تُقدر قيمته بأكثر من 120 مليون أوقية قديمة، لصالح ليلى أحمد، زوجة الناشط السياسي والحقوقي بيرام الداه اعبيد.

ويظهر العقد الذي اطلعت عليه “صحراء ميديا” أن ولد أغربط، تنازل عن المنزل المذكور “هبة تامة” لصالح السيدة ليلى أحمد.

ويعد ولد اعبيد أحد أبرز الوجوه السياسية والحقوقية في موريتانيا خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ترشح لثلاث انتخابات رئاسية، ودخل البرلمان عام 2018، حتى قدم استقالته السبت الماضي.

ولعبت حرمه ليلى أحمد أدوارًا سياسية خلال مسيرته، حيث قادت حملته الانتخابية ميدانيًا، حين كان مرشحا للانتخابات البرلمانية عام 2018، وهو داخل السجن، كما سبق أن شاركت في كثير من مظاهرات حركة (إيرا).

من جهة أخرى، يعد ولد أغربط أحد أبرز المتهمين في ملف مدوني الخارج، وخاصة جانبه العقاري، وكان قد وضع تحت المراقبة القضائية بقرار من قطب التحقيق المكلف بجرائم الإرهاب.

والعقد موثَّق لدى مكتب توثيق في نواكشوط بتاريخ 9 مارس 2025، ويتعلق بدار مشيدة على قطعة أرضية مساحتها 450 مترًا مربعًا، في حي (F NORD)، وكان قد حاز ولد أغربط على ملكيتها عام 2022، وقرر أن يتنازل عنها لصالح ليلى أحمد “هبة تامة”.

ولا يذكر العقد قيمة المنزل، غير أن المصادر التي كشفت الوثيقة تقدّرها بنحو 120 مليون أوقية قديمة.

ولم يتضح بعد موقع هذه الوثيقة من الاتهامات الموجهة في الملف، ولا ما إذا كانت ستكون محل مساءلة.

كما لم يعلن عن توجيه أي تهمة، أو أي أسئلة، للمستفيدة منها.

وكانت النيابة العامة قد طلبت توجيه تهمة غسل الأموال لمتهمين اثنين في الملف ووضعهما تحت المراقبة القضائية المشددة، وذلك ضمن لائحة اتهام شملت 24 شخصًا، واستندت إلى قوانين بينها قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة غسل الأموال.