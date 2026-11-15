انطلقت صباح اليوم الأحد في نواكشوط، فعاليات النسخة الثانية من مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول غرب إفريقيا.

وتنظم المسابقة من طرف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

ويشارك فيها 160 متسابقا يمثلون 16 دولة من دول غرب إفريقيا، ضمن مسارين رئيسيين، أحدهما مخصص لحفظ القرآن الكريم، والآخر لحفظ السنة النبوية، ويضم كل مسار خمسة فروع تتنوع بين الحفظ والتجويد والتفسير، إلى جانب فهم الأحاديث النبوية.





وقال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الموريتاني، سيد الحاج ولد الداه، إن “تنظيم هذه النسخة يأتي ثمرة للتعاون المشترك بين قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، وتجسيدا لتكامل الجهود والإمكانات في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، وتعزيزا للتواصل العلمي والمعرفي بين البلدان الإسلامية والعربية والإفريقية.”

وأعرب “عن بالغ تقديره للعناية التي توليها المملكة العربية السعودية للمسابقة، وللجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لإنجاحها.” وأن ذلك “يعكس تقديرا لمكانة موريتانيا العلمية، واعترافا بإسهامات علمائها ومحاظرها في خدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية.”

ومن جهته قال السفير السعودي لدى موريتانيا عبد العزيز بن عبد الله الرقابي، إن “تنظيم المسابقة للمرة الثانية في موريتانيا يعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين، ويجسد مكانة موريتانيا ودورها في خدمة القضايا الإسلامية وتعزيز التعاون بين دول المنطقة.”





وأضاف السفير أن “القرآن الكريم والسنة النبوية يمثلان الرابط الأسمى بين شعوب الأمة الإسلامية،” وأكد ” أن المسابقة تتجاوز طابعها التنافسي في الحفظ إلى كونها فضاء للتواصل والتلاقي، ومنصة لتوطيد العلاقات الأخوية وتوسيع مجالات التعاون والتقارب بين دول غرب إفريقيا.”

وأعرب الرقابي “عن أمله في أن تسهم هذه التظاهرة في ترسيخ قيم الأخوة والتضامن، وتعزيز جسور التواصل بين شعوب المنطقة.”