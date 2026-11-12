طلبت النيابة العامة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الخميس، توجيه اتهامات إلى 28 شخصاً، من المشمولين في ملف «مدوني الخارج»، وإصدار أوامر قبض بحق سبعة منهم، وأوامر إيداع بحق 15 آخرين، مع إخضاع شخصين متهمين بغسل الأموال للمراقبة القضائية المشددة.

ووفق بيان صادر عقب مؤتمر صحفي عقدته النيابة مساء اليوم؛ فقد كشفت التحقيقات عن وقائع تتعلق بتشكيل عصابة منظمة، والتحريض على الكراهية والتمييز، ونشر أخبار زائفة، إضافة إلى شبهات تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال والإضرار بالأمن الوطني.

وأعلنت النيابة استكمال إجراءات البحث الابتدائي في ملف يتعلق بجرائم الإرهاب والتواطؤ وغسل الأموال، وإحالة المعنيين إليها، بعد استكمال التحقيقات والاستماع إلى المشتبه بهم.

ومثل أكثر من 15 موقوفاً، أمس، أمام النيابة العامة، وذلك بعد نحو شهر ونصف الشهر من توقيفهم لدى جهاز أمن الدولة، الذي تولى التحقيق معهم بسرية تامة، في حين شاركت شرطة الجرائم الاقتصادية في استجواب عدد من الموقوفين، خصوصاً العاملين في الوساطة العقارية وتحويل الأموال.

ومن ضمن الموقوفين عدد من أقارب مدونين مقيمين في الخارج، بدأت عمليات توقيفهم أواخر سبتمبر، وشملت صحفيين وعاملين في محال صرافة ووسطاء عقاريين. وكانت الحكومة قد قالت آنذاك إن الملف يتعلق بـ«شبكة للابتزاز المالي» تصنع الأخبار الكاذبة وتنشرها، وتمول عمليات تهديد وابتزاز و«شراء للصمت»