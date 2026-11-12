ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة السنغال إلى 43

ارتفعت حصيلة ضحايا كارثة غرق قارب مهاجرين في السنغال إلى 43 قتيلا الأربعاء، مع إعلان المسؤولين العثور على أربع جثث إضافية.

وغرق القارب الجمعة قبالة الساحل الشمالي الغربي للبلاد.

ومنذ سنوات، يحاول آلاف المهاجرين من غرب إفريقيا، وبغالبيتهم شبان، بلوغ أوروبا بصورة غير نظامية عبر المحيط الأطلسي، خصوصا عبر أرخبيل جزر الكناري بقوارب محم لة بما يفوق طاقتها الاستيعابية وغالبا متهالكة.

وقضى آلاف الأشخاص أو فقد أثرهم في السنوات الأخيرة أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا بهذه الطريقة.

وقال قائد فرق الإطفاء في المنطقة أمادو فال لوكالة فرانس برس، إن “الأمواج جرفت الجثث الأخيرة نحو منطقة سانت لويس (في الشمال الغربي) على شاطئ بلدة غانديول”.

وخلال نهاية الأسبوع، عثرت فرق الطوارئ على جثث قذفتها الأمواج على شواطئ تلك المنطقة الساحلية. وأوضح أنه بحلول بعد ظهر الأربعاء تم العثور على 43 قتيلا وناج واحد.

وأكد “مواصلة عمليات البحث والإنقاذ”.

وأفاد بإرسال وحدة طوارئ طبية ونفسية لتقديم الدعم للعاملين في فرق الاستجابة ولأهالي الضحايا.

وأفادت البحرية السنغالية وكالة فرانس برس الأربعاء بأنها اعترضت أكثر من 1500 مهاجر في عرض البحر أو قرب الساحل خلال الأسبوعين الماضيين فقط.

وفي سياق آخر، أعلن خفر السواحل الموريتاني الأربعاء عن إنقاذ أكثر من 130 مهاجرا سنغاليا بينهم خمس نساء، بعد نفاذ الوقود والمؤن من قاربهم الذي انطلق من السنغال المجاورة متجها نحو أوروبا.