قضت المحكمة الابتدائية في مدينة روصو، عاصمة ولاية اترارزة، بسجن شيخ محظرة «المبروك»، أبو بكر ولد سيدي أحمد بابه، المعروف بـ«بكرن»، سنتين، إحداهما نافذة والأخرى مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بالخطأ المسبب للقتل، على خلفية وفاة طفل كان يدرس في المحظرة.

ونقل مراسل «صحراء ميديا» في روصو عن مصدر قضائي أن المحكمة أصدرت الحكم في القضية المتعلقة بوفاة الطفل سيدي محمد ولد محفوظ، داخل المحظرة الواقعة في بلدية الميسر التابعة لمقاطعة بوتلميت.

وتعود القضية إلى فبراير 2026، حين توفي الطفل في المحظرة، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق في ظروف وفاته، أفضى إلى توقيف شيخ المحظرة وأحد مؤطريها، قبل إحالة الملف إلى القضاء.

وكان قاضي التحقيق قد أمر بإيداع شيخ المحظرة السجن، فيما وضع مشمولين آخرين في القضية تحت الرقابة القضائية، على خلفية التحقيقات المتعلقة بملابسات وفاة الطفل.