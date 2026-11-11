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وزارة التجارة: مصادرة كمية من الطماطم بعد رصد مضاربات في الأسعار

أحمدُ ولد الحسن

 

اعلنت وزارة التجارة والسياحة أن فرق التفتيش التابعة لها صادرت  كميات معتبرة من الطماطم في سوق الخضروات بمقاطعة الميناء بالعاصمة نواكشوط بالتنسيق مع السلطات الإدارية والأمنية.

وأضافت الوزارة أن عملية المصادرة نفذت بعد وقوف الفرق  على قيام  بعض الباعة بعمليات مضاربة في أسعار الطماطم ورفع سعرها بشكل غير مبرر.

وتم كذلك استدعاء المخالفين لاستيفاء الإجراءات المنصوص عليها قانونيا، والمتعلقة بالمضاربة والاحتكار، بخسب بيان الوزارة.

وأكدت  الوزارة أنها تواصل  حملات التفتيش والرقابة على الأسواق بشكل يومي، للتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بالقدرة الشرائية للمواطن.

 

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