إبراهيم الهريم – صحراء ميديا

تترقب غامبيا، اليوم الخميس، إعلان لجنة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل.

وقال رئيس اللجنة، جوزيف كولي، إن اللجنة تلقت 18 ملف ترشح، من أصل 27 مرشحاً كانوا قد أعلنوا نيتهم تقديم ملفاتهم.

وأوضح المسؤول الانتخابي أن ستة ملفات لم تتم معالجتها بسبب عدم سداد المبلغ الإلزامي المحدد بمليون دالاسي. ومن بين المرشحين الذين استكملوا وثائقهم الرئيس الحالي أداما بارو، وزعيم الحزب الديمقراطي المتحد أوسينو داربوي، والطالب بنسودا، مرشح حزب «يونايت»، الذي يُعد من أبرز المرشحين الشباب، وشغل سابقاً منصب عمدة.

ومن المنتظر أن تعلن اللجنة القائمة النهائية للمرشحين ظهر اليوم الخميس.

وفي سياق متصل، تستعد قيادات عدد من الأحزاب السياسية ومرشحو الرئاسة لتوقيع التزام بالمشاركة السلمية في الانتخابات، في مبادرة تقودها الأحزاب السياسية بالتعاون مع الأمم المتحدة.

ويتعلق الأمر بتجديد الالتزام بميثاق «جانجاغبوريه» للسلام، الموقع عام 2021، والذي يهدف إلى ضمان التزام القوى السياسية بخوض حملات انتخابية سلمية، واستنكار العنف ورفضه، ونبذ خطاب الكراهية، وتعزيز الحوار، وتشجيع التنافس السياسي السلمي، واحترام نتائج الانتخابات.

وتستعد غامبيا لتنظيم انتخابات رئاسية في الخامس من ديسمبر المقبل، يسعى الرئيس الحالي أداما بارو من خلالها إلى البقاء في السلطة لولاية رئاسية ثالثة.

ويتنافس بارو مع عدد من المرشحين، أبرزهم المعارض التاريخي أوسينو داربوي، وعمدة بلدية كانيفينغ السابق الطالب بنسودا، وهو مرشح شاب يرفع شعار التغيير، ويحظى خطابه بانتشار في أوساط الشباب الغامبي.

ومن المقرر أن تنطلق الحملة الانتخابية في 16 نوفمبر الجاري، وتتواصل حتى الثالث من ديسمبر المقبل، على أن تدخل البلاد يوم الصمت الانتخابي في الرابع من ديسمبر، قبل يوم واحد من موعد الاقتراع.