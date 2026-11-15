منقبون: قصف متبادل قرب الجدار الرملي في الصحراء

قال منقبون عن الذهب موجودون في المنطقة العازلة بالصحراء، إن تبادلًا للقصف بالقذائف والمدفعية الثقيلة، على جانبي الجدار الرملي، اندلع ليل السبت / الأحد.

وقالت هذه المصادر إن جبهة البوليساريو استهدفت منطقتي «طارف عبده» و«طارف منينه» المحاذيتين للجدار الرملي، فيما ردّ الجيش المغربي بقصف منطقة «اكليبات الفوله» ومنطقة «أم ارويصين»، الواقعتين خارج الجدار.

وقال أحد المنقبين الموجودين في اكليبات الفوله، في اتصال مع مراسل صحراء ميديا في ولاية تيرس الزمور، إن نحو 15 قذيفة سقطت غرب مواقع التنقيب، دون تسجيل خسائر بشرية بحسب إفادته.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الجيش المغربي أو من جبهة البوليساريو، كما لم يتسنَّ لـ «صحراء ميديا» التحقق من هذه الإفادات من مصدر مستقل.

وتقع اكليبات الفوله، وهي منطقة تنقيب أهلي يرتادها في الغالب منقبون موريتانيون بطريقة غير شرعية، على بعد كيلومترات من الحدود الموريتانية، ونحو 150 كيلومترًا شمال غرب مدينة ازويرات.

وسبق أن حذرت السلطات الموريتانية وشركة معادن موريتانيا المنقبين مرارًا من التنقيب خارج الحدود، خاصة في هذه المنطقة الخطيرة.

ويأتي هذا التطور بعد توقف عمل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) مطلع نوفمبر الجاري، بعد 35 عامًا من وجودها في المنطقة.

وكانت ولاية البعثة الأممية قد انتهت في 31 أكتوبر، بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة، مقابل امتناع الصين وباكستان والصومال عن التصويت، فيما لم ينل المشروع الروسي المنافس، الرامي إلى تمديد ولاية البعثة عامًا، الأصوات التسعة اللازمة لتمريره.

وأبدى المغرب ارتياحه لعدم تجديد ولاية البعثة، واعتبر ذلك خطوة مهمة باتجاه إنهاء ملف الصحراء داخل أروقة الأمم المتحدة، وفي 4 نوفمبر أمر الملك محمد السادس باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، مجددًا تمسك المملكة بوقف إطلاق النار.

في غضون ذلك، جددت موريتانيا تمسكها بموقف «الحياد الإيجابي التام» إزاء النزاع، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة محمد ولد ببانة إن موريتانيا تعتبر نفسها «جزءًا من الحل، لا جزءًا من المشكلة».

وطلبت السلطات الموريتانية من المواطنين في المناطق المتاخمة للحدود الشمالية توخي الحذر، والعودة إلى الأراضي الموريتانية إن كانوا خارجها، والابتعاد عن خط الحدود أو المناطق الملتبسة.