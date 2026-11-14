أصدر المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية كراسا بعنوان «استحقاق 2029 وإرهاصاته.. استشراف التحول السياسي والدستوري في موريتانيا»، ضمن سلسلة أوراق استراتيجية.

وقال المركز إن الإصدار يضم أربعة محاور، أولها «الحوار السياسي.. بوابة لبناء توافقات، أم أداة لتمرير أجندات؟»، وثانيها «محطة 2029… حلول محدودة لعقدة مستحكمة»، وثالثها «تحولات المنتظم السياسي.. بين المراوحة والصيرورة»، فيما جاء المحور الرابع بعنوان «التطورات الدولية الكبرى.. وتأثيراتها المتوقعة على موريتانيا».

كما شمل الكراس ستة ملاحق، من بينها خارطة طريق لإدارة الحوار الوطني، ووثائق بعض ردود الطيف السياسي على رسائل منسق الحوار، والدليل المرجعي لتنظيم الحوار، إضافة إلى النسخة النهائية من الدليل العملي لتنظيم الحوار الوطني.

وتولى إعداد الكراس ومراجعته كل من الدكتور مولاي عبد الله وصبحي ودادي ومختار نافع.