قال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك إن موريتانيا ملتزمة بمواصلة الإسهام في الديناميكية الفرنكوفونية، والعمل على ترجمة القرارات الصادرة عن قمم المنظمة إلى إجراءات عملية ومستدامة، تخدم اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي والشعوب المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني.

وجاء ذلك خلال مشاركة ولد مرزوك، اليوم السبت، في افتتاح أعمال الدورة الـ48 للمؤتمر الوزاري للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، المنعقدة بالعاصمة الكمبودية بنوم بنه، تحضيرا للقمة العشرين للمنظمة.

وأشاد ولد مرزوك بالتقرير الذي قدمته فرنسا بشأن تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن القمة الـ19.

واعتبر أن الحصيلة المقدمة تشكل أرضية لتعزيز المكتسبات ومواصلة الجهود الرامية إلى بناء فضاء فرنكوفوني أكثر تضامنا وفاعلية وتوجها نحو تحقيق النتائج.

وشدد على أهمية التعبئة الجماعية والحوار المنتظم والتضامن بين الدول والحكومات الأعضاء، باعتبارها ركائز أساسية لتعزيز تنفيذ الالتزامات المشتركة.

وتخوض موريتانيا سباقا للفوز بمنصب الأمين العام للمنظمة، من خلال ترشيح كومبا با، التي تتنافس مع ثلاثة مرشحين آخرين، على أن يُعلن اسم الأمين العام الجديد الاثنين المقبل، خلال القمة العشرين للفرنكوفونية في بنوم بنه، وفق ما أوردته وكالة فرانس برس.