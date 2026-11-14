فككت الشرطة الموريتانية شبكة لتصنيع وتوزيع المشروبات الكحولية، وأوقفت أربعة أشخاص من بينهم زعيمة الشبكة، وهي من جنسية آسيوية.

وقالت الشرطة، في منشور نشرته الجمعة، إن المكتب المركزي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حصل على معلومات تفيد باستغلال الشبكة غرفا خلفية في مبنى أحد المطاعم الأجنبية بنواكشوط، مقرا لممارسة نشاطها.

وأضافت أن مداهمة المطعم أسفرت عن ضبط معدات وأدوات تستخدم في تصنيع المشروبات الكحولية، و20 قنينة منها، و88 علبة من البيرة، فضلا عن كمية كبيرة من الأوعية البلاستيكية المخصصة للتعبئة.

وأشارت الشرطة إلى إحالة المشتبه بهم، رفقة المحجوزات، إلى النيابة العامة الخميس الماضي 12 نوفمبر، بعد استكمال إجراءات البحث.

وشهدت نواكشوط خلال الأشهر الماضية عمليات أمنية مماثلة استهدفت شبكات تنشط في تصنيع المشروبات الكحولية وتوزيعها، من بينها عملية أعلن عنها الدرك في سبتمبر الماضي، وأسفرت عن تفكيك شبكة وتوقيف شخصين، أحدهما أجنبي.