قال غاي هاريسون، سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى موريتانيا،إن بلاده ملتزمة ” بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين المملكة المتحدة وموريتانيا بشأن ائتمان الصادرات، بما يسهم في توسيع التعاون الثنائي في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.”

جاء ذلك خلال حفل استقبال نظمته السفارة أمس بنواكشوط، احتفاءً بعيد ميلاد العاهل البريطاني.

وقال إن السفارة في نواكشوط، تواصل ” العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالي التجارة والاستثمار.”

ورحب السفير، بنشاط الشركات البريطانية العاملة في موريتانيا، ومن بينها شركتا «BP» و«تشاريوت إنرجي» و«أورا إنرجي».

وأكد ” أهمية مساهمة هذه الشركات في تنشيط الشراكات الاقتصادية بين البلدين”، مشيرا ” التزام المملكة المتحدة بمواصلة التعاون مع موريتانيا في مجالات تعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، وتحقيق الأمن الغذائي، وحماية سبل العيش.”

وأوضح أن ” أن هذه المجالات تمثل ركائز أساسية لاستقرار البلاد، خصوصاً في ظل التأثيرات المتزايدة للتغير المناخي على المجتمعات الأكثر هشاشة.”