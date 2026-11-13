كشفت إفادة أحمد سيد محمد عبداوه خلال الاستماع إليه تفاصيل جديدة عن وساطات لوقف منشورات على فيسبوك، من بينها مفاوضات بشأن منشورات المدون الحافظ ولد لوبد عن رجل الأعمال يسلم ولد اقربط، بدأت بطلب 20 مليون أوقية قديمة وانتهت باتفاق على دفع ثلاثة ملايين.

وبحسب مصادر قريبة من التحقيق ل”صحراء ميديا”، قال عبداوه إن المفاوضات استمرت نحو شهر، وشارك فيها سعد الدين سيد أحمد اميسه وملاي هاشم سلامي، قبل التوصل إلى اتفاق على دفع المبلغ مقابل وقف المنشورات.

وأضاف أن ملاي هاشم عرض دفع ثلاثة ملايين أوقية قديمة بمبادرة شخصية، وحوّل المبلغ إلى حساب سعد الدين يوم 16 أغسطس 2026، غير أن ولد لوبد اشترط التحدث مباشرة مع ولد اقربط قبل تسلم الأموال.

وأوضح أن المبلغ بقي لدى سعد الدين إلى حين إجراء مكالمة جماعية شارك فيها عبداوه وملاي هاشم وولد لوبد وولد اقربط، قبل أن يحوّل سعد الدين مليونيْن و750 ألف أوقية قديمة إلى حساب عبداوه يوم 23 أغسطس، محتفظا بـ250 ألفا.

وقال عبداوه إنه حوّل مليوني أوقية قديمة إلى ولد لوبد، واحتفظ بـ750 ألف أوقية من المبلغ.

وتضمنت الإفادة مواجهة بين عبداوه وملاي هاشم، قال خلالها الأخير إن عبداوه أبلغه في بداية التفاوض بأن ولد لوبد يطلب قطعة أرضية في تفرغ زينه، كما أكد بقية التفاصيل المتعلقة بمسار الوساطة.

وقال سعد الدين، خلال مواجهته مع عبداوه، إنه ربطه بملاي هاشم بناء على طلب الأخير، وأقر بما ذكره بشأن الوساطة، فيما أفاد ولد اقربط، في استماع منفصل، بأنه علم لاحقا بأن ملاي هاشم دفع مبلغا في إطار المبادرة.

وساطة نايس كولا

وفي قضية أخرى، قال عبداوه إن سيدي محمد اكماش نشر في يوليو 2026 تدوينة اتهم فيها مصنع «نايس كولا» في توجنين ببيع منتجات منتهية الصلاحية، قبل أن يتدخل للتوسط بين إدارة المصنع والمدون من أجل حذف المنشور.

وأضاف أن شخصا قدم نفسه بوصفه مهندسا في المصنع طلب منه التدخل، لكنه رفض في البداية، قبل أن يلتقي مدير المصنع ويربطه هاتفيا باكماش.

وبحسب إفادته، تعهد اكماش خلال الاتصال بحذف التدوينة ونفي ما ورد فيها وعدم العودة إلى الحديث عن المصنع، وكلف عبداوه بالتفاوض على المبلغ المطلوب لإنهاء القضية.

وقال عبداوه إنه اتفق مع مدير المصنع على دفع مليون أوقية قديمة، حُوّلت إلى حسابه عبر تطبيق «بنكيلي»، ثم أرسل لقطة شاشة لاكماش لإبلاغه بوصول المبلغ.

وأوضح أنه حوّل 750 ألف أوقية قديمة إلى اكماش واحتفظ بـ250 ألفا، مشيرا إلى أن المحققين واجهوه بمراسلة مؤرخة في 27 يوليو 2026، أبلغ فيها اكماش بأن حذف المنشور سيسمح له بإتمام الاتفاق.

تحويلات ومبالغ أخرى

وتناول الاستماع تحويل مبلغ مليون و500 ألف أوقية قديمة إلى حساب عبداوه أثناء وجوده في المغرب، قال إنه جاء بعد طلبه مساعدة مالية من الحافظ ولد لوبد.

وأوضح أن ولد لوبد زوده برقم حسابه وأرسل إليه شخص آخر المبلغ، قبل أن يطلب منه الاحتفاظ بـ500 ألف أوقية قديمة وتحويل المليون المتبقي إلى حساب حدده له.

وفي شأن تحويل بقيمة خمسة ملايين و800 ألف أوقية قديمة وصله يوم 30 يناير 2026 من شيخاني ولد الشيخ، قال عبداوه إن المبلغ كان تسديدا لدين سابق، وإنه سبق أن تحمل مصاريف سفر لولد الشيخ خلال فترة إقامته معه في موريتانيا.

وفي السياق نفسه، تحدث عن واقعة قال إنه علم بها، مفادها أن شيخاني ولد الشيخ والحافظ ولد لوبد حصلا على عشرة ملايين أوقية قديمة مقابل عدم نشر تسجيل يظهر فيه ضابط جمارك أثناء مراسم عزاء. وقدم عبداوه مبلغ التحويل الذي تسلمه على أنه تسديد للدين السابق، دون أن يربطه مباشرة بمبلغ العشرة ملايين.

كما تحدث عن تحويلات بلغ مجموعها مليونين و400 ألف أوقية قديمة، وصلت على دفعات قيمة كل منها 200 ألف أوقية، وقال إنها أرسلت من طرف شخص يدعى محمد اياهي لشحن حساب على منصة المراهنات «1XBET».

وعند سؤاله عن تحويلات أخرى، قال إنه يعتقد أن بعضها جاء من حسابات لتجار عملات رقمية، كما ذكر أن يسلم ولد اقربط أرسل إليه 300 ألف أوقية قديمة بعدما طلب منه مساعدة مالية.

وساطة في رخص التعدين

وسأل المحققون عبداوه عن مراسلة أرسل فيها إلى اكماش وثائق ولقطة شاشة تظهر تحويل 16 مليون أوقية قديمة.

وقال إن المبلغ دفع رسوما ضمن مسعى للحصول على رخصة تعدين، وإنه استعان باكماش للتوسط لدى شركة معادن موريتانيا ووزارة المعادن، بعد توقف إجراءات استصدار الرخص.

ولم تتضمن الإفادة، وفق المعلومات المتاحة، توضيحا بشأن حصوله لاحقا على الرخصة.

مراسلات عسكرية وأمنية

وفي جانب آخر من الاستماع، تحدث عبداوه عن علاقاته في الأوساط العسكرية والأمنية، وقال إن المعلومات التي كان يتبادلها مع اكماش والحافظ ولد لوبد كانت، بحسب وصفه، تهدف إلى تصحيح معلومات سبق نشرها.

وأوضح أنه أرسل إلى اكماش ملفا يتعلق بصفقة توريد معدات طبية للجيش، قال إنه تلقاه من ولد لوبد، كما نقل إليه معلومات عن أسماء ضباط وحفل تخرج دفعة عسكرية.

وتناول المحققون معه منشورات أخرى عن اكتتاب ضباط، وأوضاع العاملين في مؤسسة استشفائية عسكرية، وإعاشة وحدات شاركت في احتفالات الاستقلال، ومعلومات قيل إنها تتعلق بالوحدات المنتشرة على الحدود الشرقية.

وقال عبداوه إنه يجهل مصادر عدد من هذه المنشورات، وإن ما نشر بشأن الوحدات العسكرية على الحدود بدا له أقرب إلى تقديرات اكماش الشخصية. وفي شأن منشور عن اكتتاب 12 ضابطا، سمى مصدرا قال إن اكماش ذكره له.

كما تحدث عن دور محمد الأمين سيد محمد عرفه في تحرير مواد لاكماش خلال الفترة الأولى من نشاطه على فيسبوك، وقال إن اكماش كان يعتمد عليه في الصياغة، قبل أن يخبره لاحقا بوقوع خلاف بينهما