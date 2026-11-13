موريتانيا تطلق حملة لتحصين أزيد من 13 مليون رأس من المواشي

أطلقت وزارة التنمية الحيوانية، السيد أحمديت ولد الشين، من ولاية البراكنة حملة وطنية لتحصين المواشي لسنة 2026-2027، تحت شعار: «نعم لحماية ثروتنا الحيوانية»، وذلك بهدف تحصين 13.5 مليون رأس من المواشي ضد عدد من الأمراض الحيوانية ذات الأولوية.

أطلقت وزارة التنمية الحيوانية، السيد أحمديت ولد الشين، من ولاية البراكنة حملة وطنية لتحصين المواشي لسنة 2026-2027، تحت شعار: «نعم لحماية ثروتنا الحيوانية»، وذلك بهدف تحصين 13.5 مليون رأس من المواشي ضد عدد من الأمراض الحيوانية ذات الأولوية.

وتستهدف الحملة تحصين عشرة ملايين رأس من الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وثلاثة ملايين وخمسمائة ألف رأس من الأبقار ضد مرض ذات الرئة والجنب المعدي، إضافة إلى توفير لقاحات ضد أمراض أخرى تهدد الثروة الحيوانية.

وقال وزير التنمية الحيوانية احمديت ولد الشين، إن قطاع التنمية الحيوانية عبأ 66 فريقا بيطريا، تم توزيعها على مختلف ولايات الوطن، للإشراف على عمليات التحصين، بالتوازي مع تنفيذ حملة للتحسيس والمتابعة بالتعاون مع الفاعلين في المجال، داعيا المنمين إلى التعاون مع الفرق البيطرية والالتزام بالإرشادات المقدمة، وضرورة وسم الحيوانات المحصنة ضد طاعون المجترات الصغيرة لضمان متابعة عمليات التلقيح.

وأوضح أن الثروة الحيوانية تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الموريتاني، مستعرضا أبرز المؤشرات المتعلقة بأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث أظهر إحصاء سنة 2024 أن عدد رؤوس الماشية في موريتانيا يناهز 30 مليون رأس من مختلف الأصناف.

وأضاف أن مساهمة قطاع التنمية الحيوانية تبلغ نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وترتفع إلى حوالي 68% في الاقتصاد الريفي، فضلا عن توفيره فرص العمل لأكثر من 60% من اليد العاملة الريفية.