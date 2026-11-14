قالت مصادر لصحراء ميديا إن ثمانية أشخاص تقدموا بشكاوى ضد متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ملف مدوني الخارج»، التي يواجه المشمولون فيها اتهامات تتعلق بالابتزاز المالي وغسل الأموال والتشهير ونشر أخبار زائفة.

وضمت قائمة مقدمي الشكاوى، وفق المصادر، رجلي الأعمال محمد المصطفى الجفة ومحمد ولد الهاشمي، إضافة إلى محمد يسلم اقربط، ومحمد ولد عبد الجليل، والعزة المساعد، زوجة جمركي، والخليل سيدي عبد الله، مالك مصنع، وأباتن ولد عروة، المدير الجهوي للتعليم بولاية لعصابه، وإبراهيم الشيخ أحمد.

وتأتي هذه الشكاوى في وقت يتواصل فيه المسار القضائي للقضية، بعد أن قرر قاضي التحقيق في نواكشوط، فجر الجمعة، إيداع سبعة من المتهمين السجن، وإخضاع عشرة آخرين للمراقبة القضائية، فيما أصدر أوامر قبض بحق سبعة متهمين يوجدون خارج البلاد.

وكانت النيابة العامة قد أحالت 22 مشتبها بهم إلى التحقيق القضائي، وطلبت إيداع 15 منهم السجن، على خلفية اتهامات قالت إنها تشمل إنشاء تنظيم إجرامي، والابتزاز، وغسل الأموال، والقذف، ونشر معلومات زائفة، والتحريض على التمييز والكراهية.

وقالت النيابة إن التحقيقات كشفت عن شبهات تتعلق بتلقي وتحويل أموال ومعاملات مالية استهدفت إخفاء مصادرها ووجهتها، إلى جانب نشر معلومات وصفتها بالمفبركة والتشهير بأشخاص، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إلى المشمولين في الملف تمس الأمن الداخلي والخارجي للدولة والوحدة الوطنية والسلم الأهلي.