الرأس الأخضر.. خوسيه ماريا نيفيس يفوز بولاية رئاسية ثانية

أُعيد انتخاب رئيس الرأس الأخضر، خوسيه ماريا نيفيس، لولاية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات، بعد تصدره نتائج الانتخابات التي جرت الأحد، وفق النتائج الأولية.

وحصل نيفيس، مرشح الحزب الأفريقي لاستقلال الرأس الأخضر، على 63.8% من الأصوات، متقدما على منافسته جوانا روزا أمادو، وزيرة العدل السابقة ومرشحة حركة الديمقراطية، التي حصلت على 31.4% من الأصوات، وأقرت بهزيمتها.

وقالت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية، في بيان أولي الاثنين، إن الاقتراع جرى في أجواء سلمية ومنظمة وهادئة، بما يتوافق مع التشريعات المحلية والمعايير الدولية، وذلك بعد متابعتها عمليات التصويت في نحو 60 مركز اقتراع.

وبلغت نسبة الامتناع عن التصويت نحو 68%، من أصل 419 ألفا و448 ناخبا مسجلا، بمن فيهم مواطنو البلاد المقيمون في الخارج.

وكان نيفيس قد انتخب رئيسا للمرة الأولى عام 2021، وسبق له أن شغل منصب الوزير الأول بين عامي 2001 و2016، ويتولى في النظام السياسي للرأس الأخضر منصب الرئاسة، بينما يقود الوزير الأول العمل الحكومي.