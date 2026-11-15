موريتانيا.. درك كيفة يضبط كمية من البنزين المهرّب

ضيط ن مركز الدرك الموريتاني في اشكيك، التابع لكتيبة الدرك الوطني في كيفة عاصمة لعصابة شرقي موريتانيا، كمية من البنزين المهرّب.

وقال في إيجاز مقتضب، إن ذلك يأتي في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة التهريب والأنشطة التجارية غير المشروعة.”

وقبل حوالي عام، سجلت وزارة الداخلية الموريتانية ارتفاعا “غير مبرر في كميات الوقود الموجهة لبعض المناطق الحدودية.”

وقال في تعميم موجه إلى الولاة، إن “المصالح المختصة في قطاع الطاقة والنفط، لاحظت زيادة كبيرة، خصوصًا في كميات البنزين الموجهة إلى مدن حدودية في الجنوب الشرقي، من بينها باسكنو وفصاله وجكني، حيث تجاوزت الكميات المسلّمة الاحتياجات الفعلية والقدرة الاستيعابية لمحطات الوقود.”