تكفّلت خفر السواحل الموريتانية، صباح اليوم الاثنين، بزورق صيد تقليدي قادم من ميناء بارغني السنغالي، وعلى متنه 179 شخصا مرشحين للهجرة غير النظامية.

وقالت خفر السواحل، في إيجاز صحفي، إن عملية التكفل بالزورق جرت عند الساعة 08:50 بالتوقيت العالمي، دون أن يحدد الموقع الذي جرت فيه العملية.

وغادر الزورق ميناء بارغني في السنغال عند منتصف ليل 12 نوفمبر الجاري، بحسب المصدر نفسه.

وأضافت خفر السواحل أن من بين الموجودين على متن الزورق 161 رجلا، بينهم 21 قاصرا، و16 امرأة، مشيرة إلى أن من بين النساء امرأة من غينيا (كوناكري) وأخرى من سيراليون.

وأوضحت أن العملية تندرج ضمن مهامها المتعلقة بالمراقبة البحرية والإنقاذ وحماية الأرواح في المياه الخاضعة للسيادة الموريتانية.

وكانت خفر السواحل الموريتانية أنقذت، الأربعاء الماضي، زورقا تقليديا قبالة شواطئ مدينة نواذيبو، كان يقل 137 مهاجرا سنغاليا، بينهم 132 رجلا و5 نساء، قادما من مدينة سانت لويس السنغالية.