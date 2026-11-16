المنظمة الدولية للفرنكوفونية تؤجل اختيار أمينها العام إلى 2027

أجلت المنظمة الدولية للفرنكوفونية، اليوم الاثنين، اختيار أمينها العام لمدة عام، بعد تعذر توصل الدول الأعضاء إلى توافق بشأن المرشح، وذلك بعدما كان مقررا حسم الاختيار على هامش القمة العشرين للمنظمة المنعقدة في العاصمة الكمبودية بنوم بنه.

وبموجب هذا القرار، تستمر الرواندية لويز موشيكيوابو في قيادة المنظمة، التي تتولى أمانتها العامة منذ عام 2018، إلى حين اختيار خلف لها عام 2027.

ويأتي التأجيل في ظل خلافات دبلوماسية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا؛ إذ تعارض كينشاسا التجديد لموشيكيوابو، متهمة كيغالي بدعم حركة «إم 23» المتمردة الناشطة شرقي الكونغو الديمقراطية، كما لوّحت بالانسحاب من المنظمة في حال الإبقاء على المسؤولة الرواندية في منصبها.

وكانت أربعة أسماء قد أُعلنت ضمن سباق الأمانة العامة، هي موشيكيوابو، والوزيرة الموريتانية السابقة كومبا با، ورئيس الوزراء الروماني الأسبق داتشيان تشيولوش، والكونغولية جوليانا لومومبا.

ولم تفلح المساعي الدبلوماسية التي قادتها كل من فرنسا وكندا في تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء والتوصل إلى تسوية قبل اختتام أعمال القمة.

وتضم المنظمة الدولية للفرنكوفونية 90 دولة وحكومة، بين أعضاء ومنتسبين ومراقبين، فيما انسحبت منها كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر.