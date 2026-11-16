رحّلت السلطات الغينية 1557 مواطنا من دول غرب أفريقيا، معظمهم من مالي وبوركينا فاسو، إلى بلدانهم الأصلية، بعد إدانتهم بالتنقيب غير القانوني عن الذهب، وفق إذاعة فرنسا الدولية.

وقالت الإذاعة إن عملية الترحيل نُفذت يوم السبت 14 نوفمبر، بمشاركة 44 مركبة ومروحيات، وتحت حراسة أمنية مشددة، حيث انطلقت القافلة من العاصمة كوناكري ووصلت السبت إلى منطقة كوريمالي الحدودية مع مالي.

وكان المرحّلون قد أوقفوا في مواقع تعدين عدة، وصدر بحقهم في كوناكري أحكام بالسجن النافذ تراوحت بين 18 شهرا وعامين، قبل الإفراج عنهم مع ترحيلهم.

وتأتي العملية في إطار حملة واسعة تشنها غينيا ضد التنقيب غير القانوني عن الذهب، خصوصا في منطقة سيغيري شمال شرقي البلاد، حيث أسفرت اشتباكات بين قوات الأمن والمنقبين، الأسبوع الماضي، عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل، بحسب الحكومة الغينية.

وفي بوركينا فاسو، وصل نحو 7400 شخص في القافلة السابعة للعائدين من غينيا يوم السبت، ليرتفع إجمالي عدد العائدين إلى 59 ألفا و724 شخصا، وفق أرقام المجلس الوطني للإغاثة الطارئة وإعادة التأهيل.

وأضافت السلطات البوركينية أنها تعمل على نقل العائدين إلى مناطقهم الأصلية، وتحديد هوية من لا يحملون وثائق، إلى جانب إعادة إدماج الشباب مهنيا واجتماعيا، ومساعدة الأطفال المنقطعين عن الدراسة على العودة إلى مقاعد الدراسة.