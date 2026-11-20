وزعت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، البارحة؛ الجائزة الأولى ضمن مسابقة «جيل المدرسة الجمهورية»، التي فازت بها مدرسة اعل الشيخ ولد امم بمقاطعة لكصر.

ونظمت المسابقة بالتنسيق بين الوزارة والتلفزيون الرسمي رمضان الماضي، بمشاركة 12 فريقا يمثلون 12 مدرسة ابتدائية من مختلف مقاطعات العاصمة نواكشوط.

وخاضت المدارس المشاركة منافسات امتدت عبر ثلاث مراحل، أسفرت عن فوز أربع مدارس.

وشمل التكريم مدرسة محمد محمود ولد اتلاميد بمقاطعة تفرغ زينة، الفائزة بالمرتبة الثانية، ومدرسة وجاهة ولد امم بمقاطعة الرياض، الفائزة بالمرتبة الثالثة، ومدرسة ساغو بمقاطعة السبخة، الفائزة بالمرتبة الرابعة.