قال الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي، إن الدراسة المتعلقة بإصلاح نظام المعاشات لفائدة موظفي الدولة، “مكنت من تشخيص شامل لوضعية نظام المعاشات.”

جاء ذلك الجمعة، خلال اجتماع مع ر رؤساء المركزيات النقابية وممثلي بعض النقابات المستقلة، خصص الاجتماع لعرض نتائج تلك الدراسة.

وأشار الوزير، إلى أن الدراسة “قدمت مجموعة من السيناريوهات والخيارات المقترحة لإصلاحه، بما يسمح باختيار الصيغة الأنسب التي تحقق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية ومقتضيات الإنصاف الاجتماعي”

وحسب الوزارة الأولى، قدّم خلال الاجتماع، “عرض مفصل حول مختلف السيناريوهات المقترحة لإصلاح نظام المعاشات، مع استعراض الانعكاسات المالية والإدارية المترتبة على كل خيار”