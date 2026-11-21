حققت غامبيا انتصارا قضائيا أمام محكمة العدل الدولية، التي أثبتت يوم الخميس ارتكاب ميانمار إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا عام 2017، في حكم وصفته الرئاسة الغامبية بـ«التاريخي»، وقالت إنه يجعل غامبيا أول دولة في التاريخ تكسب قضية إبادة جماعية أمام المحكمة.

وسلّم وزير العدل الغامبي، داودا جالو، الرئيس أداما بارو نسخة مصدقة من الحكم، اليوم السبت، في إقليم “أبر ريفر”، وفق ما أعلنته الرئاسة الغامبية.

وقضت محكمة العدل الدولية بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق الروهينغا في ولاية راخين شمالي البلاد، خلال «عمليات التطهير» التي نفذتها عام 2017، في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وأمرت المحكمة ميانمار بالاعتراف بالروهينغا مواطنين فيها، وتسهيل عودة النازحين منهم بصورة آمنة وطوعية وكريمة، ودفع تعويضات وجبر الأضرار للمجموعة وأفرادها.

وكانت غامبيا قد رفعت القضية في نوفمبر 2019 نيابة عن الدول الأعضاء الـ57 في منظمة التعاون الإسلامي، في أول قضية من هذا النوع ترفعها دولة لا تربطها صلة مباشرة بالجرائم بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.