هاجمت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، السبت، موقعين على الأقل للجيش المالي والقوات التابعة لفيلق أفريقيا الروسي في منطقة سيغو وسط البلاد، ما أسفر عن سقوط عدة ضحايا في صفوف الجيش، وفق ما نقلته إذاعة فرنسا الدولية.

وقالت الإذاعة إن المهاجمين وصلوا على متن دراجات نارية ومركبات وسيرا على الأقدام، واستهدفوا مواقع عسكرية رئيسية في منطقة نيونو، حيث دارت اشتباكات عنيفة، وشوهدت مركبات محترقة داخل أحد المعسكرات.

وأضافت أن الجماعة وصفت حصيلة الهجوم بأنها كبيرة، بينما شكك الجيش المالي في الأرقام التي أعلنتها، كما دمرت عبوة ناسفة “بدائية الصنع” مركبة مدرعة تابعة لفيلق أفريقيا في المنطقة نفسها.

في المقابل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية، اليوم الأحد، تنفيذ ثلاث موجات من الضربات الجوية في محيط نيونو، السبت، استهدفت مواقع للمسلحين شمال شرقي المدينة وجنوبها وشمالها.

وقالت إنها أسفرت عن تحييد أربعة مسلحين وتدمير شاحنة صغيرة بالكامل، إضافة إلى استهداف مواقع تضم مقاتلين ومعدات حربية وإمدادات لوجستية.

وأضافت الهيئة أن عمليات المراقبة والاستطلاع تتواصل في محيط نيونو لتقييم نتائج الضربات والبحث عن المسلحين الفارين وتحييدهم.