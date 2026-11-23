تعرض الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، لحالة تسمم نقل على إثرها إلى مصحة خاصة حيث تلقى العلاج، وفق ما أكدت مصادر خاصة لـ “صحراء ميديا”.

وقالت هذه المصادر إن التسمم الذي تعرض له ولد عبد العزيز ناتج عن تناوله لوجبة طعام جاءته من البيت.

وعاد ولد عبد العزيز إلى السجن بعد أن تماثل للشفاء، إثر تلقيه جميع العلاجات الضرورية لإنهاء حالة التسمم، وفق مصدر طبي.

وقالت المصادر الطبية إن ولد عبد العزيز خضع لجميع الفحوصات، وكلها أكدت فرضية التسمم، ليتلقى العلاج الضروري بعد ذلك.

بدأت التفاصيل تخرج إلى العلن مساء السبت الماضي، حين أعلنت هيئة الدفاع أن ولد عبد العزيز أصيب بحمى شديدة وضيق في التنفس وآلام في الصدر والمعدة ونوبات تقيؤ متكررة.

وقالت الهيئة إن الطبيب لم يحضر لمعاينته إلا عند السادسة مساء، رغم إشعار إدارة السجون. واعتبرت أن حياته «باتت مهددة»، وجددت المطالبة بنقله عاجلًا إلى الخارج، قائلة إن هذه توصية أطبائه المعالجين.

ونُقل ولد عبد العزيز،بسيارة إسعاف إلى مصحة خاصة في نواكشوط، وقالت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بيان اليوم الأحد، إن مصالحها باشرت «منذ الوهلة الأولى» الإجراءات اللازمة للتكفل بحالته الصحية.

وأوضحت أنه عُرض على أطباء مختصين «وقع اختياره عليهم»، وأُجريت له الفحوص داخل مصحة خصوصية، مع توفير متطلبات العلاج على نفقة الدولة، «في ظروف جيدة وبدون تأخير».

ويقضي ولد عبد العزيز حكمًا بالسجن خمسة عشر عامًا في القضية المعروفة بـ«ملف العشرية»، وقد أصبح الحكم نهائيًا في 4 نوفمبر 2025، بعد أن أيدته المحكمة العليا.

ويعود مطلب علاجه في الخارج إلى الواجهة من حين لآخر، فيما تقول مصادر عدلية وطبية إن العلاج متوفر في موريتانيا، وإن حالته لا تستدعي نقله إلى الخارج.