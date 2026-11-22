قالت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن الوضع الصحي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز “مطمئن ومستقر، ولا يدعو بتاتا إلى القلق”، وذلك بعد وعكة صحية ألمت به مؤخرا.

وأضافت المديرية، في بيان اليوم الأحد، أن المصالح المختصة باشرت منذ الوهلة الأولى الإجراءات اللازمة للتكفل بحالته الصحية، بما في ذلك عرضه على أطباء مختصين وقع اختياره عليهم، وإجراء فحوص طبية داخل مصحة خصوصية.

وأوضحت أن السلطات وفرت مختلف متطلبات العلاج على نفقة الدولة، مشيرة إلى أن ذلك تم في ظروف جيدة ودون تأخير.

وأكدت المديرية أن هذا التكفل يأتي في إطار حرص السلطات على توفير الرعاية الصحية لجميع نزلاء المؤسسات السجنية، وضمان سلامتهم وصون كرامتهم.

وكانت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز قد أعلنت تعرضه لوعكة صحية شملت حمى شديدة وضيق تنفس وآلاما في الصدر والمعدة ونوبات تقيؤ، وقالت إن الطبيب لم يحضر لمعاينته إلا عند السادسة مساء رغم إشعار إدارة السجون، محذرة من خطورة وضعه الصحي ومطالبة بنقله عاجلا إلى الخارج لتلقي العلاج.