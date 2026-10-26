باماكو تستضيف الدورة الثانية لمعرض الدفاع الدولي نوفمبر المقبل

تستضيف العاصمة المالية باماكو، خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر المقبل، الدورة الثانية للمعرض الدولي للدفاع والأمن (BAMEX 2026)، بمشاركة مرتقبة لوفود عسكرية ورسمية من أزيد من 40 بلدا إفريقيا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المنظمين أن هذه التظاهرة تهدف إلى النهوض بالابتكارات التكنولوجية في مجالي الدفاع والأمن، وتعزيز التعاون بين الفاعلين المؤسساتيين والصناعيين في القطاع.

ويسلط المعرض الضوء، بشكل خاص، على الطائرات المسيرة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة، وتقنيات المراقبة والاستطلاع، والاتصالات التكتيكية، وأنظمة تأمين الحدود، فضلا عن المركبات المدرعة ومعدات الحماية الفردية.

ويتضمن برنامج المعرض، أيضا، عروضا تطبيقية ميدانية في إطار فعالية تحمل اسم (Demo Day)، تروم إطلاع الوفود المشاركة على المعدات والأنظمة التي طورتها الجهات العارضة.

ويطمح معرض (BAMEX)، الذي تم إطلاقه سنة 2025، إلى ترسيخ مكانته كمنصة للتبادل بين الشركات الصناعية الدولية والمسؤولين الأفارقة في مجالي الدفاع والأمن، بما يسهم في تعزيز التعاون التكنولوجي والصناعي.

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