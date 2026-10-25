144 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية لدعم الطاقة بالنيجر

وافقت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 144,34 مليون دولار لفائدة النيجر، بهدف تحسين حكامة قطاع الطاقة والنهوض بتنمية القطاع الخاص، وفق ما أفاد به البنك.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا التمويل يشمل قرضا بقيمة 123,72 مليون دولار من صندوق التنمية الإفريقي، الذراع التمويلية الميسرة لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وقرضا آخر بقيمة 20,62 مليون دولار من مرفق دعم الانتقال.

وستخصص هذه الموارد لتمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم حكامة قطاع الطاقة والتنافسية (PAGSEC-II)، الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد النيجري وقدرته على الصمود في مواجهة الصدمات.

ونقل البنك عن المسؤول عن مكتبه بالنيجر، مامادو تانغارا، تأكيده أن هذه المرحلة الجديدة، التي تأتي عقب النتائج التي اعتبرت مرضية للمرحلة الأولى، ستساهم في تحسين الولوج إلى الطاقة، والنهوض بالقطاع الخاص، وتعزيز الإطار الميزانياتي، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الهشة.

وفي قطاع الطاقة، سيدعم البرنامج، على الخصوص، تنفيذ مدونة الكهرباء الجديدة واعتماد مراسيمها التطبيقية، لاسيما تلك المتعلقة بالكهربة القروية اللامركزية، من خلال الشبكات الكهربائية المصغرة والأنظمة الفردية.

كما ينص على دعم إحداث هيئة مكلفة بالنهوض بالطاقات المتجددة، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الولوج إلى الكهرباء وتعزيز حكامة القطاع.

وعلى المستوى الاقتصادي، سيدعم البرنامج تحسين مناخ الأعمال، وتطوير الصناعة، وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب، ومواصلة تسوية المتأخرات الداخلية، وفقا للمخطط الذي اعتمدته السلطات النيجرية.

وسيساهم البرنامج، أيضا، في تفعيل عمل وكالة النهوض بالمساهمة الشعبية من أجل ريادة الأعمال المجتمعية (APAPEC-NIGER)، المكلفة بتشجيع ريادة الأعمال داخل المجتمعات المحلية والتصنيع في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.

كما سيساهم هذا التمويل بحسب البنك الإفريقي للتنمية، في تعزيز إطار تدبير المالية العمومية ومراعاة القضايا الاجتماعية، لاسيما الولوج إلى الماء وخدمات الصرف الصحي، ومواكبة السكان المتضررين من الكوارث وانعدام الأمن.