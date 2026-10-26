شارك الأمين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، سيدي عالي سيدي ببكر، اليوم الاثنين، في مؤتمر دولي للملاحة بمدينة الإسكندرية المصرية، ضمن زيارة يؤديها إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقالت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية إن المؤتمر، الذي ينظمه المعهد العربي للملاحة وتستضيفه الأكاديمية، يناقش «التقنيات المكانية المتقدمة لتطبيقات النقل»، بمشاركة مسؤولين وخبراء في مجالات الملاحة والنقل والتقنيات المكانية.

وأضافت الوزارة أن ولد سيدي ببكر زار معهد تدريب الموانئ التابع للأكاديمية، حيث تلقى شروحا عن مهامه وبرامجه التدريبية ومجالات عمله، واطلع على تجهيزاته وإمكاناته في مجال التدريب والتأهيل في قطاع الموانئ.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات النقل البحري وتطوير الموانئ والتكوين المتخصص، وفق ما نشرته الوزارة.