تتوقع موريتانيا تسجيل فائض إجمالي في ميزانية 2027 يبلغ 6.2 مليار أوقية جديدة، مع إيرادات ومنح تقدر بنحو 152.11 مليار أوقية جديدة، مقابل نفقات وقروض صافية بقيمة 145.91 مليار أوقية جديدة، وفق مشروع قانون المالية الذي أعدته الحكومة للعام المقبل.

ويستهدف المشروع نموا اقتصاديا حقيقيا بنسبة 0.5% في 2027، وتضخما عند 3.3%، فيما تتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط النمو 4.3% خلال الفترة 2027-2029.

ويستند إعداد الميزانية إلى قاعدة مالية جديدة تحد الرصيد الأولي غير الاستخراجي، بما في ذلك المنح، عند 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

وبحسب الحكومة، فإن القاعدة تربط سقف الإنفاق بالإيرادات المتوقعة، مع استبعاد عائدات الصناعات الاستخراجية من حساب الرصيد المستهدف.

وبموجب هذه القاعدة، تتوقع الحكومة أن يبلغ الرصيد الأولي غير الاستخراجي، بما في ذلك المنح، سالب 21.03 مليار أوقية جديدة في 2027، بما يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بسالب 22.18 مليار أوقية جديدة، أو 4% من الناتج، في 2026.

وتخصص الميزانية اعتمادات لعدد من البرامج الاستثمارية، من بينها 11.59 مليار أوقية جديدة للمرحلة الثانية من برنامج تنمية نواكشوط، و26.4 مليار أوقية جديدة للبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية خلال الفترة 2025-2027.

كما يشمل برنامج تنمية ولاية داخلت نواذيبو للفترة 2026-2029 استثمارات تقدر بنحو 39.6 مليار أوقية جديدة، توجه إلى البنى التحتية الداعمة للقطاعات الإنتاجية، والمياه والصرف الصحي، والطرق والنقل، والتحديث الحضري.

وتحذر التوقعات الاقتصادية من مخاطر قد تؤثر على تنفيذ الميزانية، تشمل استمرار التوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة، وانخفاض أسعار الذهب أو حدوث اضطرابات في إنتاج الغاز، فضلا عن تراجع المنح والتمويلات الميسرة وتأخر انخفاض التضخم، بما قد يزيد أعباء الدعم الحكومي.

وقالت الحكومة إن الإطار الميزانوي يتضمن آليات للحد من أثر هذه المخاطر، تشمل سقفا للنفقات، واحتياطيا من السيولة في الحساب الموحد للخزينة لدى البنك المركزي الموريتاني، ومساهمة في الصندوق الوطني لعائدات النفط.