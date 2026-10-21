موريتانيا تقر مشروع مرسوم لتنظيم تصنيع الأدوية محليا

صادق مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد إجراءات فتح المؤسسات الصيدلانية المخصصة لتصنيع الأدوية محليا، ومعاييرها الفنية، وشروط ممارسة نشاطها.

وجاء في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن مشروع المرسوم يأتي لسد فراغ تنظيمي يتعلق بالإنتاج المحلي للأدوية والمنتجات الصحية الأخرى، وتطوير صناعة صيدلانية قادرة على ضمان توفر الأدوية والحد من الاعتماد على الواردات، والمساهمة في السيادة الصحية لموريتانيا.

وأضاف البيان أن المشروع يحدد إجراءات تقديم ودراسة طلبات إنشاء مؤسسات التصنيع المحلي للأدوية، والمعايير الفنية المطبقة عليها، فضلا عن تشكيل لجنة مختصة بدراسة الملفات وتحديد مهامها.

كما يتضمن المشروع وضع أسس الممارسات الجيدة لتصنيع الأدوية المخصصة للاستخدام البشري، وتحديد نظام للربط بين الإنتاج المحلي واستيراد الأدوية.