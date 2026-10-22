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حملة تنظيف الساحل تجمع 150 طنا من النفايات خلال 4 أيام

أحمدُ ولد الحسن
أعلنت وزارة البيئة والتنمية المستدامة، أن حصيلة عمليات تنظيف الساحل ضمن الحملة الوطنية الجارية بلغت 150.3 طنا من النفايات خلال الأيام الأربعة الأولى من الحلملة التي تستمر حتى 24 أكتوبر الجاري.

وبحسب المعطيات المنشورة، جُمِعَت 62 طنا من النفايات في اليوم الثاني، فيما بلغت حصيلة اليومين الثالث والرابع 88.3 طناً، ليصل مجموع الكميات المعلنة خلال هذه الفترة إلى 150.3 طنا.

وحسب ما أعلنت وزارة البيئة فإن هذه الحملة تدخل في إطار جهود الوزارة الرامية إلى حماية البيئة الساحلية والحد من التلوث، عبر تكثيف عمليات جمع النفايات وتنظيف الشواطئ، بمشاركة فرق ميدانية ومتطوعين يسهمون في تحسين نظافة الساحل والمحافظة على موارده الطبيعية.

ومن المقرر أن تتواصل الحملة حتى 24 أكتوبر الجاري، بما يتيح مواصلة جهود التنظيف وتحقيق نتائج إضافية في إطار المساعي الوطنية للمحافظة على الساحل.

 

 

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