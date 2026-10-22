مالي.. استهداف مسلّحين في تاهاندالك وميناكا خلال عمليات للجيش

أعلن الجيش المالي اليوم الخميس، استهداف عمليتين عسكريتين في قطاعي تاهاندالك وميناكا، أسفرتا عن استهداف تجمع لمسلحين وتدمير مركبة.

وأوضح أنه رصد الثلاثاء الماضي، تجمعا لمجموعة من المسلحين على بُعد نحو ثلاثة كيلومترات شمال غربي تاهاندالك، حيث “كانت المجموعة تمتلك عدة دراجات نارية وتحاول التخفي تحت غطاء نباتي”. وأضاف أن “الموقع استُهدف بنجاح بعد مراقبته.”

وقال إن عمليات المراقبة في قطاع ميناكا، مكّنت أمس الأربعاء، من تحديد موقع مركبة يستخدمها مسلحون على بُعد نحو سبعة وثلاثين كيلومترًا جنوب شرقي المدينة، مشيرا إلى أن “المركبة استُهدفت بدقة ودُمّرت بالكامل، بعد مراقبتها والتأكد من هوية الهدف.”

وحسب البيان، وتأتي هذه العمليات في إطار عملية «دوغوكولو»، التي تنفذها القوات المسلحة المالية لمراقبة الأراضي الوطنية والسيطرة عليها وتأمينها.