موريتانيا والاتحاد الأوروبي يناقشان تجديد اتفاقية الصيد

عقدت وزيرة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، عيساتا لام، اليوم الخميس ، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع المفوض الأوروبي المكلف بالصيد والمحيطات، كوستاس كاديس، لمواصلة “التشاور وتعميق النقاش حول المحاور الأساسية للمفاوضات الجارية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري.”

وحسب وزارة الصيد، تبادل الطرفان، “وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات، وبحث السبل الكفيلة بتقريب وجهات النظر وتعزيز التفاهم المشترك حول مختلف الجوانب المرتبطة بالشراكة في مجال الصيد.”

كما تناولا حسب ذات المصدر، “أهمية مواصلة الحوار والتنسيق من أجل دفع المسار التفاوضي نحو نتائج متوازنة تراعي المصالح المشتركة للطرفين، وتسهم في تعزيز التعاون في مجال الصيد البحري والاستغلال المستدام للموارد البحرية.”

ويخوض الجانبان، مفاوضات مكثفة ومستمرة لتجديد بروتوكول اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام، قبل انتهاء العمل بالبروتوكول الحالي في 14 من شهر نوفمبر المقبل.