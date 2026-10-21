حزب الإنصاف يدعو نوابه إلى دعم الحكومة والاستعداد للحوار الوطني

دعا رئيس حزب الإنصاف، محمد ولد بلال مسعود، نواب الحزب إلى مواصلة دعم الحكومة ومساندة جهودها، والدفاع عن التوجهات الكبرى للمشروع السياسي والتنموي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقال الحزب، في بيان، إن رئيسه اختتم مساء الثلاثاء لقاءات مع نواب الحزب في الجمعية الوطنية (البرلمان)، بدأت مساء الاثنين، وتناولت التحضيرات للحوار الوطني المرتقب، وسبل تعزيز التكامل بين العمل الحزبي والبرلماني والحكومي.

وأضاف البيان أن اللقاءات استعرضت مستوى التقدم في التحضير للحوار، بما في ذلك اعتماد خارطة الطريق والدليل المرجعي، والترتيبات المتعلقة بلجنة الإشراف وآلية اختيار ممثلي الأغلبية، إلى جانب مواقف الحزب من القضايا الوطنية المطروحة للنقاش.

وتناول النقاش نتائج الجولات الميدانية التي أجراها منسقو الحزب في الولايات، وما قال الحزب إنه تمسك من قواعده الحزبية ومنتخبيه وأطره ومناضليه بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ومطالبتهم باستمرار نهجه في تنمية البلاد وتعزيز استقرارها.

وأوضح البيان أن المجتمعين أكدوا أهمية طرح هذه المطالب خلال الحوار الوطني، والعمل على بلورة إصلاحات مؤسسية وديمقراطية تعزز الاستقرار السياسي والمؤسسي والوحدة الوطنية والعدالة والإنصاف، وتفتح آفاقا لمعالجة الإشكالات الاجتماعية المتراكمة.