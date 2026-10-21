عيّن مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الأربعاء، أخرمبالي ولد محمد لحبيب مديرا عاما للشركة الموريتانية للمحروقات، بعد نحو أسبوع من إعفائه من إدارة الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك»، في أعقاب نشر ملخص تقرير التحقيق في حريقي محطتي التحويل الكهربائي بنواكشوط.

ورصد التقرير اختلالات في إجراءات إسناد الأعمال المتعلقة بالكابلات الكهربائية ومراقبة تنفيذها، شملت إسناد الصفقة إلى جهة لا تستوفي شروط التأهيل، وتغيير الشركة المصنّعة للكابلات ومواصفاتها من دون تقديم ما يثبت تكافؤها مع المواصفات المطلوبة.

كما أشار إلى تشغيل الكابلات قبل استكمال معالجة التحفظات الفنية واستيفاء متطلبات الحماية، وتناول ثلاث وصلات كهربائية مرتبطة بالحادث، من بينها وصلتان نُفذتا رغم تحفظات الاستشاري.

وكان الحريقان قد اندلعا في محطتي التحويل الشرقية والغربية، شهر أغسطس الماضي، وتسببا في انقطاعات واسعة للكهرباء في العاصمة نواكشوط.

وجاء نشر الملخص التنفيذي للتقرير بعد اطلاع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على خلاصاته، وتوجيهه الحكومة إلى تنفيذ التوصيات وإتاحة نتائج التحقيق للرأي العام.