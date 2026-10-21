أعلن خفر السواحل الموريتاني، اليوم الأربعاء، التكفّل بزورق قادم من بارني بالسنغال، وعلى متنه 191 مرشحا للهجرة غير النظامية من جنسيات مختلفة.

وقال خفر السواحل، في إيجاز صحفي، إن قواته تكفّلت بالزورق عند الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي، في إطار مهام المراقبة والإنقاذ وحماية الأرواح في المياه الخاضعة للسيادة الموريتانية.

وأضاف أن ركاب الزورق يتوزعون بين 170 سنغاليا، و15 غينيا، و3 غامبيات، وموريتانيين اثنين، ومواطن واحد من كوت ديفوار.

وبحسب الإيجاز، تضم المجموعة السنغالية امرأتين و12 قاصرا، فيما تضم المجموعة الغينية 13 امرأة وقاصرين اثنين، بينما الغامبيات الثلاث فتيات قاصرات.

وأوضح خفر السواحل أن العملية تندرج ضمن جهوده المتواصلة لمراقبة المياه الوطنية والإنقاذ والتصدي للهجرة غير النظامية، مع الحرص على حماية الأرواح والتعامل مع الحالات الإنسانية وفق الإجراءات المعمول بها.