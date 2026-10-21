حزب “تواصل” ينظم وقفات احتجاية متزانة رفضا للمأمورية الثالثة

نظم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» المعارض، اليوم الأربعاء، وقفات احتجاجية متزامنة في ولايات نواكشوط الثلاث، وفي عواصم ولايات الداخل، رفضا للمأمورية الثالثة، واحتجاجا على ماوصفه الحزب بـ “الفساد وارتفاع الأسعار والتضييق على الحريات العامة”.

وتأتي هذه الوقفات ـ حسب مأعلن الحرب ـ في إطار تحركاته الهادفة إلى اللتعبير عن موقفه من الأوضاع السياسية والاقتصادية، والمطالبة بمكافحة الفساد وتحسين الظروف المعيشية وصون الحريات العامة.

وكان الحزب قد أعلن قبل أيام خطة عمل تشمل وقفات متزامنة على مستوى الاتحاديات، ونزولا إلى الأقسام خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر، مع تنسيق عمل الفريق البرلماني.